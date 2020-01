Trekking urbano a Pisa per M'illumino di meno

L’Associazione Piedi in Cammino – FIE sez. di Pisa organizza un Trekking Urbano in notturna lungo le antiche mura pisane in occasione della giornata dedicata a ‘M’illumino di meno 2020’.

A passo di trekking cammineremo a fianco delle mura medievali alla scoperta di itinerari insoliti che si snodano sia all’esterno che all’interno della cinta muraria. Capiremo quale sia stato il rapporto tra la città ed il territorio circostante: l’acqua sorgiva e termale, le pietre del Monte Pisano e lo scorrere del fiume Arno nella piana alluvionale.

Dalla Ex. Stazione Pisa Sant’Antonio, dove inizia l’unico tratto integro delle mura a sud della città, attraverseremo l’Arno fino a raggiungere la famosa Piazza dei Miracoli. Continueremo a seguire il perimetro delle mura con le sue porte e postierle fino a Piazza del Rosso, tra scorci della città meno conosciuti che spesso ci sorprenderanno per la loro bellezza.

Questa proposta di Trekking Urbano non prevede l’accesso ai camminamenti in quota, la passeggiata sarà effettuata a “passo di trekking” e pertanto è consigliata a persone allenate. Info: www.piediincammino.it