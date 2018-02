La Via degli Acquedotti e il Monte Castellare: giornata all'insegna del trekking

l percorso inizia dalla stazione di Pisa Centrale, e la prima parte è un percorso urbano, che si snoda per inizialmente per la via centrale che attraversa i lungarni, e poi lungo il sentiero pianeggiante che costeggia l’antico acquedotto mediceo.

L'acquedotto fu fatto costruire su iniziativa del granduca Ferdinando I de' Medici, che ne affidò il progetto all'architetto Raffaello Zanobi di Pagno tra il 1588 e il 1592. Dopo circa 6 km percorsi in città, i parteciparnti arriveranno ad Asciano, ai piedi del Monte Serra.

Sulla sinistra sarà possibile veder salire una strada bianca, che abbastanza agevolmente ci conduce sul crinale del Monte Castellare. Nei pressi della villa Bosniaski, un piccolo sentiero inizia a scendere ripidamente, fino a giungere a San Giuliano Terme, rinomata località termale.

La durata dell'escursione è di 4 ore è il persorso è di km.15, dislivello mt. 300 salita/discesa. Per partecipare occorre essere soci di Trekking Italia. Per info: firenze@trekkingitalia.org .