'Triathlon Città di Pisa' sul litorale

Appuntamento con il triathlon sul litorale. Domenica 22 aprile la terza edizione del 'Triathlon Città di Pisa – Specialità Sprint', con partenza da Marina di Pisa. La gara, che ha il patrocinio del Comune di Pisa, appartiene alla specialità 'Sprint' e prevede 0,75 km di nuoto, 20 km di bicicletta e 5 km di corsa. La partenza è prevista alle ore 11.30 da piazza Baleari a Marina di Pisa, e il percorso si estenderà fino a Tirrenia e Calambrone e, ovviamente, in mare. Gli organizzatori sono 1° Mistral Triathlon e Pisa Road Runners. Possibili fino a 300 iscritti

Le modifiche alla viabilità

Piazza Baleari, tratto nord ovest (da via Crosio a via Maiorca e davanti al 'Barrino'): dalle ore 7 alle ore 14, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta; dalle ore 9 alle ore 14, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Maiorca: salle ore 9 alle ore 13, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati; dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Barbolani, tratto da via Maiorca a via Darwin: dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Darwin: dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Viale D'Annunzio, tratto da Marina di Pisa alla rotatoria ‘La rampa’: dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Tullio Crosio da piazza Baleari a piazza Viviani: dalle ore 10 alle ore 14, divieto di transito veicolare e spensione della pista ciclabile posta sul lato mare.

Via della Repubblica Pisana compresa piazza Gorgona lato mare: dalle 8 alle 14 divieto di transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta e sospensione della pista ciclabile lato mare.

Via Padre Agostino da Montefeltro compresa piazza Sardegna lato mare: dalle 8 alle 14, divieto di transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta e sospensione della pista ciclabile lato mare.

Senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito.