Tribute band di Vasco Rossi in concerto a Eliopoli

Sabato 31 agosto nuovo concerto Gli spari sopra - tribute Vasco Rossi sulla Piazza di Eliopoli alle ore 22. Torna la musica a Eliopoli, in particolare con una nuova cover band dopo Lucio Battisti, Abba, Bon Jovi e Queen. Alla voce Simone Marigliani, poi ci sono Fabrizio Gorby Marraccini alla chitarra, Paola Tromi alle tastiere, Luca Franchi al basso e Max Fala alla batteria.

Si tratta di una delle prime band nata in Italia per la musica dei Tribute, nel 1998 a Roma per l’esattezza. Iniziano a suonare e cantare nei club della capitale per poi espandersi in tante altre realtà dove portano la musica rock del Blasco e le migliori canzoni del lungo repertorio di Vasco Rossi per due ore di concerto.