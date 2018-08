Vela: a Marina di Pisa il Trofeo Lions Guglielmo Marconi – Challenge Alto Tirreno

Domenica 2 settembre si svolgerà, nelle acque antistanti Marina di Pisa e nell’ambito del 'Campionato LNI Pisa 2018', la veleggiata competitiva “TROFEO LIONS GUGLIELMO MARCONI – CHALLENGE ALTO TIRRENO”.

La manifestazione velica del diporto, aperta a tutte le imbarcazioni cabinate monoscafo, è organizzata dal Lions Club International e dalla Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana e intende ricordare il genio di Guglielmo Marconi che con le sue invenzioni ha cambiato la vita di tutti noi ed ha permesso di salvare la vita a tanti sia in terra che in mare.

Le imbarcazioni partiranno da Marina di Pisa, proseguiranno per lo ShipLight e la Luminella per tornare al punto di partenza dopo un percorso di circa 13 miglia.

Sarà presente sul campo di regata la 'Nave Italia', un brigantino della Marina Militare Italiana di 61 metri di lunghezza, che partendo dal porto di Livorno, con a bordo i ragazzi della scuola vela della L.N.I. Pisa, chiuderà il campo dei partenti e allieterà con la sua presenza la veleggiata.

'Nave Italia' è messa a disposizione dalla 'Fondazione Tender To Nave Italia' costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono associazioni non profit, ONLUS, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

Chi è interessato potrà visitare il brigantino 'Nave Italia', ormeggiato nel porto di Livorno, il 1 settembre, giorno antecedente la regata, prendendo contatto con la Lega Navale Italiana sezione di Pisa.

I fondi raccolti da iscrizioni e donazioni saranno indirizzati ad iniziative sociali del territorio.

La manifestazione è patrocinata dalla 'Fondazione Guglielmo Marconi' di Bologna, dai 'Lions del Mare', dal 'Porto di Pisa' e dal 'Comune di Pisa'.