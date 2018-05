Enzo Matteoni, scomparso quattro anni fa, è stata una figura importante nel mondo delle manifestazioni storiche pisane. Nel Gioco del Ponte Matteoni fu generale della Parte di Mezzogiorno tra il 1986 e il 1991, personaggio noto e conosciuto nel quartiere di San Martino. Il figlio Raffaele è uno dei punti di riferimento della barca Rossa di San Martino. Proprio la società sportiva della barca rossa, la Asc 'Billi' Asd, per il quarto anno consecutivo organizza la regata 'Trofeo Enzo Matteoni'.

Appuntamento sabato 26 maggio sull’Arno all’altezza di lungarno Guadalongo, dove si trova la base della barca rossa di San Martino. La gara inizia alle 17, dopo la presentazione degli equipaggi, e si svolge con due semifinali a cui seguiranno la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima. La regata si svolge in maniera particolare: le due imbarcazioni partono dallo stesso punto, all’altezza della canottieri Billi, in direzioni opposte, fino a raggiungere due boe, una a valle e una a monte. A questo punto devono virare e ripercorrere il tracciato fino alla boa opposta, poi la seconda virata e l’arrivo nello stesso punto della partenza. Per un totale di 1000 metri.