Tuffo di Befana a Marina di Pisa

Torna, per la decima edizione, il tradizionale appuntamento con il tuffo in mare per il giorno dell’Epifania. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Pisa, gli 'Amici del Mare' di Livorno, Avis e Admo e vede il sostegno di Croce Rossa Italiana, Confesercenti, CCN di Marina di Pisa, Avr, la Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, IPA e i Vigili del Fuoco.

Il ritrovo è sabato 6 gennaio a Marina di Pisa in Piazza Sardegna alle 11.00 per l’iscrizione al tuffo, poi alle 11.45 arriverà la Befana dell’Avis che porterà dolci e caramelle per i bambini; alle 12.00 il tuffo in mare.

Al termine del tuffo seguirà la consegna dei premi: al partecipante più giovane, al più anziano e al gruppo più numeroso e infine i festeggiamenti con cioccolata calda, spumante e panettoni forniti dalla Pubblica Assistenza Litorale e Croce Rossa. Saranno a disposizione due tende per cambiarsi e asciugarsi dopo il tuffo.

L’evento, che rientra nelle iniziative di Marenia d’Inverno, è anche l’occasione per dare un aiuto concreto alla popolazione di Livorno colpita dall’alluvione il 9 settembre scorso attraverso la vendita del calendario dei 'bimbi motosi'. Al Tuffo di Befana è stato invitato anche il sindaco di Livorno Filippo Nogarin.

Nei giorni scorsi il vicesindaco e presidente di Avis Paolo Ghezzi, insieme a Sergio Costanzo e Andrea Maggini del Pisa Road Runners, Marco Ferrato della Croce Rossa, Ornella Forti degli Amici del Mare e il vicecomandante della Polizia Municipale Tiziana Lenzi, hanno presentato, come anteprima dell’evento, la cuffia del Tuffo di Befana. Una cuffia in silicone, con tanto di logo e slogan “Yale deh, come frizza” che è ancora possibile acquistare, al costo di 5 euro, presso la sede dell’Avis fino al 5 gennaio e poi direttamente la mattina del 6 gennaio in piazza Sardegna a Marina di Pisa.

Modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della manifestazione entreranno in vigore le seguenti modiche al traffico: dalle 08.00 alle 14.00 chiusura nel tratto del Lungomare di Marina di Pisa compreso tra via Lanfreducci e via Masca; divieto di sosta con rimozione coatta su Piazza Sardegna Lato Lungomare, (il parcheggio è consentito solo alle 3 auto dell’organizzazione per svolgere i compiti organizzativi e di segreteria).