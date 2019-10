'Turandot' in diretta al Multisala Odeon

Sabato 12 ottobre, con la maestosa produzione di Franco Zeffirelli della 'Turandot' di Puccini, inizierà la serie di trasmissioni in diretta e in alta definizione dal Metropolitan Opera di New York. Il ruolo della protagonista sarà interpretato da Christine Goerke nel ruolo della protagonista, Yusif Eyvazov in quello del principe Calaf. Sul podio Yannick Nézet-Séguin, direttore musicale del Metropolitan.

La stagione live in HD 2019-2020 prevede dieci trasmissioni, tra cui cinque nuove produzioni: la premiere Met della rivoluzionaria opera del XX secolo di Akhnaten di Philip Glass, con Anthony Roth Costanzo nel ruolo del faraone, diretta da Karen Kamensek; Peter Mattei nel ruolo principale di Wozzeck di Berg, in una nuova messa in scena dell'acclamato regista William Kentridge, diretto da Yannick Nézet-Séguin; una nuova produzione della classica opera americana di Gershwins Porgy e Bess, eseguita per l'ultima volta al Met nel 1990, con Eric Owens e Angel Blue, diretta da David Robertson; la prima del Met di Agrippina di Handel, con Joyce DiDonato in una messa in scena contemporanea di Sir David McVicar che promette un grande successo; e una nuova interpretazione di L’Olandese Volante di Wagner, con Sir Bryn Terfel nel ruolo del protagonista.

Oltre a 'Turandot' e alle cinque nuove produzioni, il pubblico di Live in HD avrà la possibilità di vedere Manon, il lussureggiante capolavoro francese di Massenet; il ritorno della visione ispirata di Anthony Minghella della Madama Butterfly di Puccini, con Paulo Szot nel ruolo di Sharpless; Anna Netrebko nel ruolo della Tosca di Puccini; e Diana Damrau e Jamie Barton nei panni delle regine duellanti di Maria Stuarda, la seconda opera della trilogia Tudor di Donizetti.

Al Multisala Odeon sarà possibile assistere anche alle opere e balletti trasmessi in diretta dal Royal Opera House di Londra.

In questa nuova stagione il Royal Ballet proporrà alcune prime mondiali: The Dante Project, opera del coreografo Wayne McGregor, con musiche di Thomas Adès e la partecipazione dell’artista Tacita Dean, di Lucy Carter e Uzma Hameed, e una prima assoluta della nuova produzione di Marston/Scarlett. Oltre a mostrare il suo volto contemporaneo, The Royal Ballet attingerà dal suo ricco repertorio per la stagione 2019/20. Due punte di diamante come Coppelia e La Bella Addormentata delizieranno il pubblico, così come l'acclamato Lago dei Cigni di Liam Scarlett, che ha debuttato la scorsa stagione, e a un sempre gradito Schiaccianoci.

I grandi titoli dell’opera arriveranno invece al cinema con tre nuove produzioni. Vedremo così il prossimo 24 ottobre, Bryn Terfel e Olga Peretyatko nel Don Pasquale di Donizetti, Jonas Kaufmann e Lisa Davidsen nel Fidelio di Beethoven, diretto da Antonio Pappano; Nina Stemme e Karita Mattila nell’Elektra di Richard Strauss. Ci saranno poi altri capolavori come 'La Bohème' di Puccini con Sonya Yoncheva e Charles Castonovo. Infine ci saranno 'Cavalleria Rusticana' e 'Pagliacci' di Mascagni, vincitore dell’Olivier Award con Roberto Alagna e Aleksandra Kurzak.

Biglietti e programmi disponibili presso la cassa del cinema (tel 050540168) o tramite il sito www.multisalaodeon.com.