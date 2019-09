Ghiotta occasione per scoprire uno dei più antichi monumenti pisani lo spettacolo di musica bandistica che si svolgerà domenica 15 settembre 2019 alle 18.00 presso il tumulo del Principe Etrusco in via San Jacopo.

Si chiama Tutti dal principe domenica sera l’appuntamento che gli organizzatori danno a tutti coloro che intendono scoprire all’imbrunire uno degli scenari più affascinanti (e poco conosciuti) della città, ascoltando la musica eseguita dalla Filarmonica “G.Verdi” di Calci, la blasonata e antica istituzione musicale calcesana, con oltre 200 anni di attività, diretta dal Maestro Lorenzo Bocci.

Nessun palco, nessuna struttura, ma solo il vasto prato antistante il monumento pronto ad accogliere i musicisti ed il pubblico, tutti insieme sulla spianata in un insolito convegno. Con la viva raccomandazione degli organizzatori ai partecipanti di portarsi da casa plaid e cuscini per accomodarsi liberamente e rilassarsi sul prato per gustarsi la buona musica e l’illustrazione del sito archeologico da parte di un ospite di eccezione, il Professor Stefano Bruni, etruscologo dell’Università di Ferrara, che racconterà la storia e i segreti del tumulo.

Come consuetudine nelle iniziative dell’Associazione Il Mosaico, l’ingresso è libero ma nell’occasione saranno raccolti fondi da destinare a “I sogni di Jo”, l’associazione nata per sostenere una costosa operazione chirurgica per curare la malformazione scheletrica della piccola Jo.

Riccardo Buscemi, Presidente dell’Associazione Culturale “Il Mosaico” dichiara: “L’idea del concerto al Tumulo è nata nel 2016, quando per festeggiare i suoi dieci anni di attività, il mosaico volle fare un regalo alla città. Il successo dell’iniziativa, testimoniato dalla grande partecipazione di pubblico, e la voglia di fare conoscere questa antica testimonianza del passato etrusco della città, ci ha spinto a riprogrammare anche negli anni successivi l’iniziativa, in modo da farne un appuntamento ricorrente nel tempo. Quest’anno abbiamo pensato alla Filarmonica “G.Verdi” di Calci diretta dal Maestro Lorenzo Bocci: trattasi di una delle più antiche istituzioni musicali del territorio, con 200 anni di attività. Desidero ringraziare il Comune di Pisa che, desideroso di valorizzare il sito archeologico, ci mette a disposizione il Tumulo; il Prof. Stefano Bruni, protagonista della serata; la Croce Rossa Italiana, Comitato di Pisa, tradizionalmente presente alla nostra iniziativa.”

Per maggiori informazioni contattare Riccardo Buscemi al 338-9912240 o scrivere a ricbusc@tiscali.it. In caso di mal tempo l'evento sarà rimandato ad altra data.

