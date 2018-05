'Tutti Per Feno Music Festival': serata in ricordo di Francesco Bocciardi

Il 10 giugno dalle ore 17 a Staffoli l'evento 'Tutti Per Feno Music Festival', serata interamente dedicata alla musica in ricordo di Francesco Bocciardi, organizzato dall'associazione Tutti per Feno in collaborazione con la Pro Loco Staffoli e Avis Staffoli. L'appuntamento si terrà presso gli stand della Sagra dell’Avis di Staffoli.

L'associazione con sede a Santa Croce sull'Arno, nasce in ricordo di Francesco Bocciardi, ragazzo di 22 anni stroncato a ottobre 2017 da un linfoma.

Francesco era un ragazzo vitale, aveva frequentato la scuola Alberghiera di Montecatini Terme, appassionato del suo lavoro nel mondo della ristorazione aveva in un primo momento scelto la strada della cucina per poi passare a quella del bar dove si sentiva più appagato dato anche il contatto diretto con le persone.

Prima di lasciare i familiari aveva un desiderio: una volta guarito voleva organizzare un evento per raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro.

Quella del prossimo 10 giugno sarà una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo con artisti locali come: Okinawa Sunrise, band locale fondata da amici e grandi professionisti della musica; i Nohigh, gruppo di artisti locali con dei pezzi cantautorali scritti da Cristiano Fontana; i Capsule Corp; i Rock in Movie, musicisti di grande talento che con i loro medley ripercorrono tutta la musica rock dei film; Dario Rossi, percussionista ormai internazionalmente riconosciuto, che chiuderà la serata con un live di percussioni e musica elettronica.