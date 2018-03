'L'ultima corsa': cena con delitto

Bistrot La Fenice e Circolo Arci Bartalini organizzano presso Il Bistrot La Fenice la cena con delitto 'L'ultima Corsa'. Tra una portata e l’altra, gli attori della compagnia, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica, ma attenzione perché è proprio tra loro che si cela il colpevole dell’efferato crimine.

I commensali divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

Quella di questa sera sarebbe dovuta essere la gara di riscatto per il purosangue Mach2, che da troppo tempo non tagliava il traguardo per primo, in molti avevano puntato su di lui, ma qualcosa è andato storto.

Sal d’Avena, il proprietario dell’ippodromo, non sa darsi pace, Sara Zoccolo è una donna in crisi e l’allenatore Gustavo Labiada ha perso la fiducia nel suo miglior fantino, del quale da ore si sono perse le tracce. Ma si sa, a caval donato..

Menù:

- Antipasto di Terra La Fenice

- Tortelli al ragù di Mucco Pisano

- Porchetta con verdure

- Acqua naturale o frizzante, vino della casa

- Dolce, caffè

Per info e prenotazione (obbligatoria): 3286019739; info@delittialdente.it. E' disponibile anche menù vegetariano e menù bambini.