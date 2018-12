Ultimo dell'anno in piazza a Pisa: musica, divertimento e fuochi d'artificio

Pisa festeggia la notte più lunga dell'anno con la comicità di Emanuela Aureli e le sonorità disco degli Adika Pongo. Con loro, sul palco di

Capodanno allestito per l'occasione nella centralissima piazza Garibaldi, anche Maria Elena Fabi, giornalista Rai, alla quale sarà affidato il compito di traghettare pisani e turisti nel 2019 con il classico brindisi di mezzanotte.

La nota imitatrice e attrice Emanuela Aureli intratterrà il pubblico a partire dalle ore 22.30 ripercorrendo il meglio del proprio repertorio, con le imitazioni più celebri di donne quali Milly Carlucci, Maria De Filippi, Barbara D'Urso, Valeria Marini, Mara Venier, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Romina e Patty Pravo, tanto per citarne alcune, ma anche personaggi maschili come Beppe Grillo e il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella.

Poi, subito dopo la mezzanotte, saranno sparati i tradizionali fuochi d'artificio ad illuminare gli splendidi lungarni in un suggestivo gioco di luci e emozioni. Alle 00.30, il concerto degli Adika Pongo, considerati la massima espressione 'Disco-Soul' italiana. Nel 1994 leader e fondatore fu Niccolò Fabi, oggi cantautore affermato.

Il Capodanno rientra nel calendario di eventi 'Natale di Stelle 2018' coordinato dal Comune di Pisa, ricco di appuntamenti per tutto il mese

di dicembre e fino al 6 gennaio.