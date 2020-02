Un cluedo vivente con Sherlock Holmes a Pontedera

Giovedì 6 febbraio, alle ore 20,30, appuntamento con il thriller a tavola nel ristorante L'Orologio, a Pontedera (Pisa).

Un'originale cena con delitto di Carnevale su testo della scrittrice Paola Alberti, autrice di numerosi gialli ambientati in Toscana, con la travolgente verve di Sherlock, investigatore ufficiale della serata interpretato da Franco De Rossi. Un vero e proprio murder-party dove tutti i commensali potranno trasformarsi per una sera in veri e propri investigatori.

Ai migliori segugi della serata libri gialli e gadgets offerti dalla Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it), che da quindici anni porta in scena con successo cene con delitto in tutta Italia. Info-prenotazioni tel.0587.290675.