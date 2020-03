'Un mandala in piazza'

Lo Spazio Verde Olivo in collaborazione con il Comune di Calci propone la creazione di un’installazione artistica partecipata in occasione dell’8 di Marzo.

Si tratta della creazione di un Mandala collettivo fatto con tanti chili di sale colorato. In un cerchio di consapevolezza e silenzio, i partecipanti, dialogano fra loro con la creazione di forme che si mischiano da un punto di origine centrale verso l’esterno.

Ciascuno può apportare un proprio contributo personale poiché il cerchio si realizza dall'idea della circolarità che cresce sul centro senza alcuno schema di riferimento e senza nessun disegno preliminare. Una volta finito viene distrutto per finalmente regalare ai partecipanti pezzi del nostro Mandala creato insieme.

Un’occasione per occupare uno spazio pubblico e riflettere in comunità prima di andare al corteo di Pisa. I mandala sono arrivati fino a noi grazie alla diffusione delle tradizioni orientali che provengono dal Tibet e dall’India. Il mandala viene considerato un simbolo dell’universo in Oriente mentre soprattutto in Occidente prende il significato della rappresentazione del nostro mondo interiore attraverso l’arte.

Grandi mandala che diventano meravigliose opere d’arte spesso vengono realizzati con la sabbia o con il sale, che vengono colorati con tonalità diverse per dare vita a disegni e motivi spettacolari.