'Un volto per fotomodella': finale regionale al Porto di Pisa

Sarà il Porto di Pisa ad ospitare la finale regionale del Concorso di bellezza 'Un Volto per Fotomodella' presso il ristorante Yatch Club Repubbliche Marinare sabato 31 agosto a partire dalle ore 21.

Venti ragazze in gara nel concorso affidato per la Regione Toscana alla regia di Alessia Aiello che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa. Presenterà la serata Leonardo Ghelarducci e Grace Ciampa. La vincitrice della serata e la seconda e la terza classificata che avranno ottenuto più voti di tutti nelle varie tappe del concorso parteciperanno alla finale nazionale in programma a Fiuggi i primi di settembre.

Coordinerà la serata con la sua scuola di portamento Anastacia Fashion di Sara Jo Mariotti. Ospiti della serata del il soprano Gabriela Bancila, il cantante Francesco Pucciarelli e Marcia Sedoc madrina del concorso e capogruppo delle ragazze del Cacao Meravigliao.