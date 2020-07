'Sera dei miracoli' a Molina di Quosa

Parte il teatro "alla giusta distanza" di Molina mon amour.

E lo fa con una serata all'insegna della musica d'autore e dell'intrattenimento, fermata dal Covid-19 lo scorso 13 marzo e fortunatamente riproposta nel cartellone estivo dell'associazione molinese: "La sera dei miracoli".

Da un'idea del musicista Carlo Boccacci, parteciperanno anche il fantasista Simone Gabbriellini (detto Il Brenda) e il cantante Giacomo Boschetto.

Appuntamento a sabato 11 luglio (ore 21.30) all'ex asilo nella "Buca" di Molina di Quosa, in via Antonello da Messina 14.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3791913131. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

Gallery