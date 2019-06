Uplay Pisa

12° edizione del festival del fumetto, videogioco, animazione, cosplay e cultura giapponese di Pisa. Ci saranno stand di ogni tipo, cibi, spettacoli unici ed eventi eccezionali realizzati per questa occasione.

Programma

Sabato 15 giugno:

- Dalle ore 10.00 alle ore 20.00: apertura stand espositivi. Visita gratuita e libera

- Ore 15.00: evento 'Xenon'. Non una semplice gara di cosplay, ma uno spettacolo vero e proprio con favolosi premi in palio (se vuoi partecipare come cosplayer puoi iscriverti sul nostro sito o richiedere lo Xenon Pass il giorno dell’evento, se disponibile)



Domenica 16 giugno:

- Dalle ore 10.00 alle ore 23.00: apertura stand espositivi. Visita gratuita e libera.

- Ore 15.00: 'Uplay Song Contest'. Il nuovo concorso canoro dedicato alle canzoni dei cartoni animati e colonne sonore.

- Ore 17.00: Spettacolo di Cristina D’Avena, con coreografie di Espressioni danza e incontro con tutti i fans per foto e autografi.

Per i biglietti acquisto diretto in fiera, la biglietteria aprirà alle 10:00 entrambi i giorni.