'Utopia, Italy: un nuovo festival per sognatori coraggiosi'

Festival organizzato dalla New York English Academy, con in programma una variegata carrellata di eventi dedicati ad una specifica cultura, attraverso la commemorazione di un personaggio di spicco appartenente a quel preciso background.

Quest'anno sarà la volta della cultura afro-americana, raccontata prendendo spunto da una grande ricorrenza: il 50° Anniversario della morte di Martin Luther King.

Il Festival si dividerà in tre sezioni, che racchiuderanno tutte le iniziative in programma: letture, proiezioni cinematografiche, workshop per tutte le età, performance artistiche, concerti, dibattiti e tanto altro incoraggeranno il pubblico a riflettere su quello che il passato ci ha insegnato, commemorando la figura di Martin Luter King; celebrare la bellezza della cultura afro-americana attraverso l'arte; e infine mettere in pratica gli insegnamenti del passato nel quotidiano e dar vita al cambiamento.



'Utopia, Italy' si svolgerà in Toscana, con eventi a Pisa, Lucca, Firenze e Livorno; con l'obiettivo di diffondere trasversalmente gli importanti, quanto fragili, concetti di pace, amore, uguaglianza e inclusività.

Verrà data voce alle più innovative proposte del pubblico fruitore, attraverso la competition lanciata dal festival 'L'idea più innovativa per migliorare il nostro mondo', con in palio un viaggio a New York offerto da Fondazione Arpa e New York English Academy.

