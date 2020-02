Vauro in 'Quante storie!'

Il 28 febbraio ore 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato la stagione di teatro, organizzata dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, prosegue con il noto vignettista satirico Vauro che sale sul palco del Quaranthana con Quante Storie!, regia di David Riondino, in un ritratto della storia recente e al tempo stesso attuale.

Vauro ripercorre la Storia sul filo di grandi temi con la musica che scandisce i tempi della narrazione e del dialogo. Ogni incontro è una storia. Ogni luogo ha una storia. L’esperienza è il luogo delle storie. L’incontro è la loro narrazione. Le storie si possono raccontare con le parole scritte o dette a voce, con segni e disegni, con immagini ferme o in movimento, con le note musicali. In questo monologo Vauro ripercorre, trasformandole in un unico grande racconto, alcune delle storie che ha vissuto. Ne nasce un ritratto articolato della nostra Storia recente, passata ed attuale. Un ritratto del nostro paese e del mondo intero, che permette di rileggere le figure del potere.

Lo sviluppo non è cronologico, segue piuttosto i grandi temi che sono il fulcro dello scorrere della Storia e delle vite che vi sono immerse: diritti, culture, barbarie, guerra, pace, potenti, prepotenti, rabbia, tenerezza, egoismo, solidarietà, politica e rivolta; un viaggio, il cui instancabile motore è fatto di passione e curiosità. Il mondo non finirà mai finché qualcuno lo racconta.

Vauro, disegnatore e autore satirico, giornalista, scrittore, collabora stabilmente con Il Fatto Quotidiano e Left; storico collaboratore delle trasmissioni tv 'Annozero' e 'Servizio Pubblico' di Michele Santoro con Marco Travaglio, ha lasciato il segno su molte testate, da Satyricon a Cuore, da Smemoranda a Boxer, dal Manifesto al Corriere della Sera.