I vecchietti del Barlume e Francesco Bottai al Giardino della Pieve

Risate, allegria e pisanità. Sono questi gli ingredienti del terzo appuntamento della rassegna "Incontri al Giardino", organizzata dall'Associazione Lungofiume presieduta da Massimo Corevi, al Giardino della Pieve (Via Barbaiano, San Casciano di Cascina).

Gli ospiti del talk show ideato e condotto da Massimo Marini, arriveranno direttamente da una delle serie tv di maggior successo: “I Delitti del Barlume”, creatura tutta pisana ispirata ai libri di Marco Malvaldi per la regia di Roan Johnson,

Sul palco venerdì 15 marzo alle ore 18.30 ci saranno i 'vecchietti-detective' Atos Davini (che nella saga ha il ruolo di Pilade del Tacca), Marcello Marziali (l'esilarante Gino Rimediotti) e Massimo Paganelli (Aldo Griffa sul piccolo schermo).

Ma non è finita: a presentare il suo libro appena uscito per Mds editore - che raccoglie i testi delle sue canzoni e non solo - sarà un altro pisano doc, il cantautore Francesco Bottai, ex dei Gatti Mézzi, cantautore e cantastorie.

Ingresso libero, la prenotazione è obbligatoria al numero 339 8269696.