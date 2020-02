l Vegan Days Festival è manifestazione che nasce con l’intento di divulgare la scelta etica del vivere vegan e che vuole promuovere un modo di vedere e di vivere attento ai consumi, alla qualità della vita di tutti gli esseri viventi e al rispetto per l’ambiente.

Vegan Days è uno spazio espositivo di prodotti a km 0, alimentazione vegana, abbigliamento e cosmesi cruelty free, realtà dell’economia sostenibile, saranno presenti numerosi punti informativi delle associazioni.

La manifestazione sarà animata da incontri, mostre, workshop e laboratori per bambini. Il Vegan Days Festival è un evento esclusivamente Benefit, il ricavato infatti, andrà a sostenere le attività della sezione LAV di Pontedera e di Ohana animal rescue family, un importante motivo in più per partecipare alla manifestazione e aiutare gli animali salvati dalle due associazioni.

L'ingresso è gratuito.