Vela e Baud al Caracol Concerti Pisa

Per tutti coloro che se la sono persa alla Luminara e per i tanti che se la sono goduta quella notte, Vela tornerà da Berlino per stravolgere la pista del Caracol col suo BadassBassBombardement e farci ballare tantissimo.

Venerdì 15 novembre Vela aprirà la pista a Baud, che non vede già l'ora di dividersi la consolle con la persona da cui ha imparato a mixare.

Sabato 16 novembre sarà Baud ad aprire la serata, lasciando che Vela ci trasporti nella profonda notte con la sua musica.

Attiva dagli anni '90, da più di 20 anni la DJ e artista di origini bulgare contribuisce a forgiare il clubbing berlinese. Si è esibita in tutto il mondo partecipando a tantissimi festival come il Fusion, la Love Parade di Berlino, il Glade Festival (UK), o il Smile Rave Festival (Texas, USA). Vela riesce ad unire esperienza e sensibilità per la scena musicale e lo ha dimostrato da dj resident in club leggendari di Berlino come il Maria am Ostbahnhof .

Baud è una DJ e musicista molto ispirata dalla scena musicale elettronica ma non solo! Nei suoi set, infatti, mescola vari stili e ritmi che colleziona da tutto il mondo e che compone per creare un'atmosfera variopinta ed evocare sensazioni diverse. Alternando tracce più sperimentali a remix dei suoi pezzi preferiti, intende superare le barriere della ridondanza e trovare la propria via d'espressione.

Baud gravita principalmente fra Pisa e Berlino, dove ha vissuto per molti anni e dove segue da vicino gli ambienti musicali partecipando attivamente a molti festival (come il Fusion) ed eventi (Eschschloraque Rümpschrümp dal 2015), confrontando la propria creatività con quella dei DJ e musicisti locali.