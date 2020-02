'Venere in pelliccia' - spettacolo

New York, un teatro in disuso, 5.30pm, sono terminate le audizioni per il personaggio di Wanda per l’opera teatrale “Venere in pelliccia”, fuori un temporale: pioggia, tuoni e fulmini! Thomas Novachek, l’adattatore dell’opera, rimasto solo nel teatro, si sta preparando per tornare a casa dalla sua Stacy; l’arrivo di una donna, Wanda Jordan lo costringe a interrompere i preparativi.

Lui: a volte scrittore, a volte adattatore di testi teatrali, da anni è alla ricerca dello spettacolo che finalmente fli darà fama e successo. “Venere in pelliccia” rappresenta la sua ultima occasione! Un uomo stanco, deluso ma pronto a tutto per ottenere ciò che vuole per sé e per la sua Stacy, pronto a rivestire anche il ruolo del regista, un ruolo che poco si addice alla sua personalità, i cui lati verranno alla luce nell’incontro-scontro con la donna che è appena entrata.

Lei: Wanda Jordan, si presenta molto in ritardo ma, nonostante il rifiuto di Thomas, riesce a iniziare l’audizione. Mostra ignoranza, superficialità, è pronta a tutto per ottenere questo ruolo… Costringe Thomas a provare con lei e, tra una battuta e l’altra, tra u due nasce un intrigante intreccio di dialoghi che finirà per rivelare… Un inno all’amore, un omaggio alle vittime della violenza di certi uomini e la condanna per la loro incapacità di comprenderlo ed accettarlo… Un omaggio a chi combatte questa battaglia contro il femminicidio!