'Venere Nemica' di e con Drusilla Foer

Drusilla Foer, attrice, cantante e autrice, annuncia il ritorno in teatro con il suo nuovo spettacolo, 'Venere Nemica', che sarà presentato al Teatro Rossini di Pontasserchio - dopo una settimana di residenza artistica - lunedì 13 gennaio alle ore 21, per debuttare successivamente con quattro repliche dal 16 al 19 gennaio 2020 al Teatro Leonardo di Milano, prima tappa di un tour nei teatri italiani, con date già confermate al Politeama Pratese il 25 gennaio, al Teatro Comunale di Predappio (FC) il 22 febbraio, al Teatro Garbatella a Roma dal 28 febbraio al 1° marzo.

Dopo il successo di 'Eleganzissima', il recital che per primo ha fatto conoscere al pubblico teatrale il suo talento ironico e sagace, l’iconica Signora dallo stile unico Drusilla Foer porta ora in scena la sua seconda prova autorale, un testo ispirato alla favola di Apuleio 'Amore e Psiche', riletta in modo croccante, divertente, commovente, a tratti tragico, che tocca temi antichi e attuali, come la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna, il conflitto secolare fra uomini e dei.

'Venere Nemica', prodotto da Best Sound e con la direzione artistica di Franco Godi, è interpretato dalla stessa Drusilla Foer, con la partecipazione di Elena Talenti, cantante e attrice di musical di successo (Sister Act), per la regia di Dimitri Milopulos e con brani musicali cantati dal vivo. Intanto Drusilla Foer è in TV, ogni mercoledì in prima serata, come ospite fissa nel programma di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne.