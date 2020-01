'Verso Nuovi Orizzonti' alla Stazione Leopolda

“VERSO NUOVI ORIZZONTI" è un ciclo di conferenze di psicologia, accessibile a chiunque, che offre a tutti la possibilità di rivolgere lo sguardo verso il proprio mondo interiore per trovare, qui e ora, strategie e soluzioni a tanti comportamenti pregiudizievoli ed acquisire così un maggiore benessere psico-fisico. "Senza dubbio - sottolinea l'organizzazione - viviamo l’Era della Trasformazione , momenti di grandi cambiamenti in ogni campo della vita, continue novità, crisi, alterazioni, incertezze dove l'umanità si trova sempre più coinvolta in una enorme ed evidente frammentazione psicologica e comunicativa, sia a livello individuale che familiare. Attraverso questi incontri esploreremo quegli aspetti psicologici e sociali che stanno caratterizzando, in maniera sempre più marcata, questa quotidiana e incessante trasformazione, al fine di comprendere e superare in ognuno la parte egoica, opponente e destabilizzante, per accedere così a una visione rinnovata, profonda, costruttiva, integra della vita, insomma a darci quella possibilità, che è nostro innato diritto, di guardare e andare verso Nuovi Orizzonti di vero e consapevole benessere".

L'iniziativa, pubblica e gratuita, si svolgerà presso la Sala Congressi della Stazione Leopolda Pisa, in Piazza Guerrazzi, ed è promossa dal Centro Studi dell'Autoconoscenza, un'organizzazione culturale internazionale, senza fini di lucro, il cui obiettivo è lo studio dell'essere umano in tutte le sue manifestazioni: psicologiche, sociologiche, scientifiche, artistiche, filosofiche, storiche, antropologiche storiche, antropologiche.

Gli incontri si svolgeranno in data: 6, 13, 20 febbraio dalle ore. 20.30 alle 22.30.

INFO CEA PISA 339.2604152