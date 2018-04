E' tempo di Vespa Days a Pontedera dove sabato 21 e domenica 22 aprile è in programma una due giorni tutta dedicata alla due ruote del Gruppo Piaggio in concomitanza con l'inaugurazione dei nuovi spazi del Museo, presentato pochi giorni fa dal presidente Roberto Colaninno.

In programma la visita dello stabilimento e del Museo Piaggio rinnovato (previa iscrizione), mentre il fulcro della manifestazione sarà Piazza Martiri della Libertà con il Vespa Village. Qui i partecipanti possono lasciarsi entusiasmare dalla forte personalità del brand Vespa, ammirando il design delle Serie Speciali 2018, acquistando l’abbigliamento e merchandising ufficiali Vespa, guidando su strada i nuovi modelli attraverso un suggestivo test ride Vespa On Tour. Sabato sera il Vespa Village si anima per una grande festa e music party Vespa con gli Street Clerks.