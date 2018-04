Successo per i Vespa Days: Pontedera si colora con la mitica due ruote

Una due giorni che ha letteralmente colorato Pontedera con un'invasione pacifica di visitatori e naturalmente di Vespa. Complice anche un weekend dal sapore decisamente estivo, i Vespa Days, l'iniziativa per celebrare i 50 anni di Vespa Primavera, hanno attirato oltre 10mila appassionati e coinvolto la città con eventi, musica e iniziative speciali nello scors fine settimana (21-22 aprile).

Per festeggiare un modello mitico, che celebra se stesso con una serie speciale, Vespa Primavera 50° Anniversario presentata nelle cilindrate 50cc e 125cc, sono arrivati Vespisti dall’Austria, dalla Spagna, dalla Germania oltre che, naturalmente, da tutta Italia.

Nei due giorni il centro della festa è stato il Vespa Village dove sabato sera si è ballato fino a mezzanotte con la musica degli Street Clerks, resident band dello show 'E poi c’è Cattelan' su Sky Uno.

Ma l’evento del weekend è stato l’apertura del nuovo Museo Piaggio che si è rinnovato completamente crescendo da 3.000 oltre 5.000 metri quadrati, con oltre 250 preziosi pezzi esposti. Numeri che fanno del Museo Piaggio il più grande e completo museo italiano dedicato al motociclismo, uno dei primi in Europa.

Negli spazi espositivi appena inaugurati sono accolte le nuove collezioni, una dedicata ai marchi Piaggio e Ape e l’altra alla storia più propriamente motociclistica e sportiva dei marchi Aprilia, Gilera e Moto Guzzi che insieme collezionano lo straordinario palmares di 104 titoli mondiali nelle varie specialità del motociclismo sportivo, dal Motomondiale alle Supermoto, dal Trial alla Superbike.

Novità che fanno la felicità di ogni appassionato e che hanno attratto al Museo Piaggio ben 8mila visitatori nei due giorni di festa.

Per questa occasione speciale anche lo stabilimento Piaggio ha aperto le porte al pubblico, in più di 4mila hanno potuto così visitare l’impianto dove Vespa nasce ininterrottamente dal 1946, oggi caratterizzato da tecnologie di avanguardia che ne fanno il più grande e avanzato stabilimento d’Europa e uno dei primi nel mondo nel suo genere.

Domenica poi centinaia di Vespisti, provenienti dai Vespa Club che costeggiano lo Stivale, hanno partecipato al raduno con un suggestivo giro nelle colline della Valdera. Il ritrovo in Piazza Duomo a Pontedera, la benedizione e poi il via al tour per una giornata in sella alla mitica due ruote.

Buon compleanno Vespa Primavera!