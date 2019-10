VI Rassegna teatrale Luca Gambicorti - Il prete

Manca poco al debutto della VI rassegna teatrale "Luca Gambicorti". La prima ospitata dalla sala polivalente del Piccolo Teatro di Chianni, recentemente ristrutturato.

Cinque appuntamenti, cinque compagnie teatrali del territorio che si alterneranno sul palco, per una stagione ricca di appuntamenti per grandi e piccoli:



Domenica 20 ottobre ore17

Gruppo comico La Tartaruga (Forcoli) in "Il prete"



Domenica 24 novembre ore 17

Teatro Stabile (Pisa) in "L'importanza di chiamarsi Ernesto"



Sabato 28 dicembre ore 21,15

La compagnia della torre (Casciana Terme) in "47, morto che parla"



Domenica 12 gennaio ore 17

La compagnia del bosco (Capannoli) in

"Rendez-vous" spettacolo per bambini



Sabato 1 febbraio ore 21,15

La compagnia di Luca (Chianni) in "Cornetti al veleno"



L'ingresso è libero per ogni spettacolo. Per info lacompagniadiluca30@gmail.com



Il Piccolo Teatro: una location confortevole ed esclusiva che scalderà questo inverno.

Vi aspettiamo