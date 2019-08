Domenica 8 settembre dalle 16.30 alle 22.00

VIA ERBOSA – XI Edizione – Itinerario teatralizzato e cena



Per celebrare 10 anni di attività del City Grand Tour

Una giornata di festa a Calci in occasione dell’XI Edizione della Via Erbosa.

Appuntamento alle 16.30 davanti alla Certosa di Pisa, a Calci.

Passaggio da Villa Buieri, Nicosia e Crespignano ripercorrendo i luoghi delle vie erbose passate i partecipanti incontreranno vecchi e nuovi personaggi che racconteranno le storie legate al territorio tra acqua e terra.

A Crespignano godranno un assaggio di vino e per chi vorrà ci sarà la possibilità di acquistare anche l'olio del Monte Pisano.



Alla fine dell'itinerario festa per i 10 anni del City Grand Tour alla pizzeria Voglia di Pizza nel centro di Calci. Chi fosse interessato può specificarlo nella prenotazione.





Durata itinerario: 2 ore e mezzo

Dove: Certosa di Pisa, a Calci

Quando: domenica 8 settembre

Quanto: (itinerario) € 10,00; € 8,00 (soci e studenti); gratuito fino ai 14 anni.

Si consigliano scarpe comode.

Prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre specificando se prenotate solo itinerario o itinerario + cena in pizzeria.

scrivendo a citygrandtour@gmail.com



Per adulti e bambini

Itinerario a cura di City Grand Tour