All'Arsenale virtuale il film 'In viaggio verso un sogno'

Proseguono le attività dell'Arsenale Virtuale, la sala digitale inaugurata lo scorso 28 Maggio dal Cineclub Arsenale di Pisa all'interno del progetto nazionale #IorestoinSALA.

Nata come realtà dove il cinema non si trasferisce sulla rete ma dove la rete diventa il cinema, ogni giorno sul sito www.arsenalecinema.com è disponibile una programmazione che va dai film dell'ultima stagione cinematografica ai grandi successi del passato, fino a prive visioni ed eventi live.

Venerdì 12 Giugno alle 20.00, Michael Schinella, presidente della sezione di Pisa dell'Associazione Italiana Persone Down introdurrà sul sito dell'Arsenale la prima visione di 'In viaggio verso un sogno' di Tyler Nilson e Michael Schwartz, e parlerà di come l'associazione abbia mantenuto attive le sue attività durante il periodo di isolamento sociale, oltre che dell'imminente riapertura della loro sede e dei corsi educativi. La proiezione virtuale del film avverrà poi alle 20.30 (info e costi sul sito del cinema).

Protagonista del film è il ventiduenne Zak che vive in una casa di cura per anziani in North Carolina, a cui è stato assegnato dallo stato perché senza famiglia e affetto dalla sindrome di Down. Zak però non ci sta, ed è determinato a scappare dalle cure di Eleanor, responsabile dell'istituto, con l'aiuto dell'amico Carl. Quando finalmente il ragazzo riesce a darsi alla fuga, il destino lo mette sul cammino di Tyler, pescatore di granchi inseguito da un compratore a cui deve dei soldi.