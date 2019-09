Prende il via la rassegna di spettacoli di arte varia in piazza della Stazione organizzato dal Comune di Pisa dal titolo 'Vibrazioni positive alla Stazione'. Gli spettacoli all’aperto, che animeranno la piazza per un mese da sabato 28 settembre fino al 31 ottobre, si alterneranno con quelli dentro al Cinema Teatro Nuovo, che collabora all’organizzazione della rassegna, mettendo a disposizione lo spazio esterno e interno al teatro, oltre a proporre una serie di appuntamenti che si aggiungono alla rassegna del Comune, curate dall'Associazione Mondostazione del Dopolavoro Ferroviario.

"Ritengo che la cultura - ha spiegato l’assessore Pierpaolo Magnani - rappresenti un’occasione di crescita sia per le persone che per i luoghi. Portare eventi culturali in un quartiere difficile come quello della Stazione, significa creare un presidio di legalità e di cultura contro il degrado e la microcriminalità. E' un modo per far tornare a vivere in maniera normale la zona della Stazione, attraendo famiglie e cittadini con l’occasione di offrire divertimento, aggregazione e cultura". "Siamo fermamente convinti - ha aggiunto l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - che degrado e illegalità si possano contrastare con servizi di controllo del territorio e di repressione della criminalità, ma anche occupando gli spazi positivamente, come verrà fatto a partire da sabato, portando le persone in piazza e lasciando sempre meno terreno libero alla pratica e alla diffusione dell’illegalità".

Alla conferenza stampa di presentazione c'erano poi Tiziana Lensi per la Polizia Municipale, il responsabile del Dopolavoro Ferroviario - Mondostazione, Vittorio Citernesi, Maria Piscopo dell'associazione Bianario Vivo e Francesco Savadori di Mondostazione.

Il programma

Spettacoli a ingresso gratuito con inizio spettacoli ore 21

Sabato 28 settembre: 'Vibrazioni Luminose' con Ornella Caponero e Kalè

Domenica 29 settembre: 'Marco Martinelli Trio'

Martedì 1 ottobre: 'Vulcana. Canti e cunti tra Etna e Vesuvio'

Giovedì 3 ottobre: 'Acoustic Dream' di Valentina Bagni e Massimo Pancrazi

Venerdì 4 ottobre: 'Passo dopo' con Francesco Bottai e Daniele Aiello

Domenica 6 ottobre: 'Natural Woman' con Simona Generali e Romina Malagoli

Lunedì 7 ottobre: 'The Soda Sisters' con Benedetta Pallesi

Martedì 8 ottobre: 'Celtic Night' con la Royal Highland Company Pipes and Drums

Mercoledì 9 ottobre: 'LePard Live Show' con Elena Pardini e Alex Bimbi

Giovedì 10 ottobre: 'Zero' con Spet of Ree

Sabato 12 ottobre: 'Un uomo che s’offre' con Antonio Calandrino e PaoloGiommarelli

Lunedì 14 ottobre: 'Threep'

Martedì 15 ottobre: 'Si ricomincia' con Leningrad Cafè

Mercoledì 16 ottobre: 'Si continua' con ADA

Giovedì 17 ottobre: 'Lisa e Linda acoustic Duo'

Martedì 22 ottobre: 'Synantisi' con Mico Corapi e Vittoria Agliozzo

Mercoledì 23 ottobre: 'Progetto Sanacore. Musiche dal Sud Italia'

Giovedì 24 ottobre: 'Gli Streetlovers'

Martedì 29 ottobre: 'Pisa o della memoria dannata' con Paolo Giommarelli e Sergio Costanzo

Mercoledì 30 ottobre: 'Cronache dello Santo Frate Mario Miracolo e dello stolto buon Bernardo' con Luca Orsini e Paolo Cioni

Giovedì 31 ottobre: 'Lorenzo Pagni Live'