Torna Vico Halloween, grande festa gratuita per bambini e bambine nel centro storico del borgo di Vicopisano, il 31 ottobre dalle 17.00 alle 20.00, piena di attrazioni e di divertimento.

Incantesimi, tanta magia, personaggi misteriosi a ogni angolo, truccabimbi, musica, il castello incantato, giochi di fuoco e di luce, monster’s theatre, horror dance, singhiozzi, sussurri e sospiri, Cagliostro e l’ira del mostro, i giochi delle streghe, le sfere maledette... e tanti altri brividi, spettacoli e sorprese fra torri, vicoli, Biblioteca, antri delle streghe, Teatro, piazze e Rocca!

Ma insieme agli scherzetti non mancheranno i dolcetti. Ci saranno punti merenda gratuiti, disseminati nel centro storico, con varie delizie per i più coraggiosi, grazie a Carnevale di Vicopisano, VIVicopisano e Festa Medievale di Vicopisano!

Vico Halloween è una festa organizzata dal Comune in collaborazione con Orco Tondo ed è gratuita e così ricca di eventi grazie al sostegno di Banca Popolare di Lajatico, Amici della biblio di Vico, Mercatino del Collezionismo di Vicopisano, Parti con noi, Teatro di via Verdi, TheThing Promozione Eventi, Spazio Ai Giovani, Misericordia Vicopisano, Croce Rossa, Vico Verde, Bubamara Teatro.