VicoArtes a Vicopisano

Il Comune di Vicopisano organizza una nuova edizione di VicoArtes. Tutte le Muse si sono date di nuovo appuntamento nel borgo il 9, il 10, il 16 e il 17 marzo, dalle 16.00 alle 19.00! Ben 26 artisti e artiste vicaresi e le loro opere di pittura, scultura, grafica, fotografia e ceramica saranno esposte in una mostra diffusa in vari luoghi del centro storico, ingresso libero e gratuito.

VicoArtes sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 16.30, con prima tappa nella ex scuola di Vicopisano, alla presenza del vicesindaco Matteo Ferrucci e dell'assessore alla Cultura Catia Cavallini. L'inaugurazione sarà in musica grazie a Enrico Bernini e al suo violino, a Elisabetta Casapieri e al suo violoncello, e agli allievi dell'Accademia Musicale Toscana (Alessandro Alderigi, Gabriele Bertolini, Vittoria Biagetti, Federica Cecchi, Andrea Dal Canto, Alberto Ferrucci, Danilo Fidanza, Bianca Leonardi, Sophie Ndoye e Matilde Starnino) che poi si sposteranno alle 17.00 al Teatro di Via Verdi e alle 17.30 a Palazzo Pretorio.



I luoghi della mostra diffusa e gli artisti: a Palazzo Pretorio espongono i pittori Ugo Bandecchi e Stefano Ghezzani, nelle ex scuole di Vicopisano espongono i fotografi Guglielmo Biestra, Giuseppe Comito, Rino Concistori, Tatiana Di Sacco, Rolando Mannucci, Roberto Miola, Riccardo Parri e Irene Trombi, il grafico Luca Batoni, i pittori Fulvio Barbensi e Luciano Papucci e il ceramista Vittorio Nencioni, al Teatro di Via Verdi espongono i ceramisti Guido Nesti e Matteo Nesti e gli scultori Giorgio Fanetti e Angelo Perini, nell'atelier Palotti, in via Verdi, espongono la pittrice e scultrice Daria Palotti e il pittore Pierino Palotti, in via Moricotti espone l'orafa Francesca Pierobon, nel Fondo Paoli il pittore Bruno Paoli, al Circolo ARCI L'Ortaccio la pittrice Mara Zordan, nello Studio Bacci il fotografo Fabio Bacci.

Nel borgo saranno posizionati cartelli indicatori per consentire ai cittadini e ai visitatori di orientarsi nel percorso artistico in modo da non perdere neanche un'espressione di bellezza.

Informazioni e mappa su www.viconet.it.