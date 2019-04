Vicopisano, camminando nel romanico

Piedi in Cammino APS propone un itinerario escursionistico nello splendido borgo fortificato di Vicopisano (PI) per osservare da vicino alcuni gioielli del romanico: da Pieve di Santa Maria e di San Giovanni Battista alla Chiesa di Sant’Jacopo in Lupeta attraversando strade di campagna e immersi tra i verdi oliveti che segnano il paesaggio del Monte Pisano.

La passeggiata si conclude poi con la visita alla splendida Chiesa di Sant’Andrea in Nocciola. Durata: mezza giornata Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (facile).

Info: 347 5870026.