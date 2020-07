Gli eventi a Vicopisano del weekend 10, 11 e 12 luglio

Ricco di eventi e di appuntamenti il secondo fine settimana di luglio nel territorio di Vicopisano. Entra sempre più vivo il programma dell'Estate.

Venerdì 10 luglio, alle 21.15, seconda Notte dell'Archeologia (l'iniziativa rientra nel calendario regionale delle Notti dell'archeologia): 'La via del rame: Itinerari sacri attraverso il Monte Pisano dalla Preistoria all’età romana'. L'incontro è dedicato alla memoria di Isidoro Falchi. Appuntamento in Piazza Cavalca a Vicopisano alle ore 21.15. Conferenza itinerante del professor Giovanni Ranieri Fascetti. Non occorre prenotazione, partecipazione gratuita.

Ultimo fine settimana per ammirare le due mostre a Palazzo Pretorio, di pittura, scultura e fumettistica, con artiste locali e non: una nelle splendide carceri alte e una nella Sala del Tormento a cura del Consiglio per le pari opportunità. Le esposizioni saranno allestite fino al 12 luglio, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, ingresso gratuito e accesso regolamentato.

Aspettando la Festa della Birra, a inizio agosto, al Circolo Arci L'Ortaccio, sabato 11 luglio, in collaborazione con il birrificio L'Orzo Bruno ci sarà una serata dedicata. E' necessaria la prenotazione, tutte le informazioni sulla pagina Facebook dell'Ortaccio e su www.viconet.it.

Continua la sagra dell'anguilla nel campo sportivo di Uliveto Terme, giunta alla sua 39° edizione,organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola. La sagra, con piatti a base di anguilla e piatti tipici della gastronomia locale e toscana, andrà avanti fino al 19 luglio, dal venerdì alla domenica, con possibilità anche di asporto. Ogni sera stand gastronomici aperti dalle 19.00 e ingressi contingentati. Basta seguire le indicazioni del personale della Sagra al momento dell'ingresso.

Come ogni giorno è aperta la Piscina Comunale di Uliveto Terme: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 19.00 e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00. La piscina è dotata di bar, ristorante Vip Uliveto Terme e parco pubblico.Dal venerdì alla domenica al ristorante Vip della piscina apre le porte anche il Lounge Bar con cocktail e aperitivi a bordo piscina e possibilità di un tuffo (per informazioni e prenotazioni: 050/788620 o 339/7249425.)

Gli ingressi alla piscina sono contingentati, vivamente consigliata la prenotazione per essere sicuri di trovare posto: 347/6530609.

Aperto, come ogni fine settimana, alle visite guidate, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi, il sabato dalle 15.30 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 (ultima visita circa mezz'ora prima della chiusura). Per informazioni e prenotazioni: Gruppo Rosellini 050/551285, grupporosellini@yahoo.it, www.vicopisanoturismo.it.