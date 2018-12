'Le vie dei presepi' a Casciana Terme

Hanno preso il via ufficialmente sabato 8 dicembre a Casciana Terme le 'Vie dei presepi' con l'inaugurazione presieduta del coordinatore del comitato 'Terre di Presepi' Fabrizio Mandorlini ed i rappresentanti dell’associazione La Cometa. Da quest’anno infatti anche l’associazione cascianese ha aderito a questa importante iniziativa per valorizzare il presepe vivente, ormai giunto alla quattordicesima edizione, ed in più per arricchire il paese con ben oltre 65 presepi, costruiti da famiglie ed associazioni, sparsi non solo nel paese di Casciana Terme ma anche nelle frazioni di Parlascio, Collemontanino e Sant’Ermo.

E’ possibile visitare i presepi ritirando la cartina presso il punto informazioni della pro-loco.

La Cometa vi invita a visitare tutti i presepi costruiti fino al 6 gennaio e vi aspetta il giorno 15 dicembre presso la chiesa di san Martino alle ore 21.30 per rivivere insieme il momento della natività, proprio come 2000 anni fa.