'Vie di presepi' e presepe vivente a Casciana Terme

Per il secondo anno consecutivo Casciana Terme rientra nel circuito di 'Terre di Presepi' grazie all’associazione 'La Cometa', alla parrocchia di Santa Maria Assunta e al patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio si potranno percorrere le vie di Casciana Terme, Sant’Ermo, Ceppato, Parlascio e Collemontanino alla ricerca dei 101 presepi.



Altro appuntamento pre-natalizio è la 15ª edizione del Presepe Vivente itinerante in programma domenica 15 dicembre nella corte di Pietraia, la zona più antica della cittadina dove sembrerà di tornare indietro nel tempo, nella Betlemme di 2000 anni fa.

Per la prima volta la rappresentazione avrà inizio alle ore 18.00 da Piazza San Martino per giungere alla grotta della natività.

A seguire è possibile degustare prodotti tipici del territorio.