'Vincanto': canti popolari italiani

Il viaggio dei Vincanto parte dalla Toscana contadina di oltre un secolo fa, per poi toccare molte altre regioni e periodi storici. Nei concerti trovano spazio filastrocche e ninne nanne, canti epici e narrativi, canti di denuncia e di rivendicazione sociale, nel tentativo di offrire un quadro il più ampio possibile della varietà che caratterizza le espressioni musicali popolari in Toscana e in tutta Italia.

Canti che nel loro complesso ci restituiscono il punto di vista dei ceti popolari, spesso cancellato dai libri di storia e la ricchezza di un mondo dove la cultura si tramandava oralmente.

Ilaria Salvini: voce e percussioni Simone Faraoni: fisarmonica e voce Alessandro Cei: chitarra e voce. Cena a buffet dalle 20.30, concerto a seguire. Per info: 3803289556.