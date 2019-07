Vinicio Capossela in concerto

Un grande concerto per presentare le canzoni del nuovo disco 'Ballate per uomini e bestie'. Vinicio Capossela sarà in Piazza dei Cavalieri il prossimo 8 luglio, a partire dalle 21.30.

In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi. Il racconto e il canto divengono strumento per tentare un riavvicinamento al sacro e alle bestie, indispensabile punto di accesso al mistero della natura, anche umana.