Tre donne, tre professioniste pronte a sfidarsi nella gara culinaria nel cartellone di Mariena 'Vip preparo Io donna'. L'evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Sindacato Italiano Balneari Sib, in programma mercoledì 29 agosto.

La location sarà il locale Invilla sulla via litoranea a Marina di Pisa. Si sfideranno Miria Franchi, responsabile relazioni esterne Terme di Casciana, Michela Sbrana, medico di base, contro la campionessa in carica, volontaria della Croce Rossa e grande sportiva Samanta Forastieri. A decidere le sorti della competizione, condotta da Alessio Giovarruscio, una Giuria di Qualità, chiamata al giudizio rispetto alla preparazione di un antipasto fresco e di un primo piatto.

Sarà Donatella Fontanelli di ConfcommercioPisa la presidente di giuria, supportata nel voto finale dall'avvocato Alberto Giovannelli, da Sabrina Chiellini giornalista de Il Tirreno, Marco Biondi consigliere comunale, Monica Fontani giornalista, Marco Zanobini medico chirurgo, Raimondo Pistoia presidente Circolo culturale W. Tobagi.

A ciascuna delle concorrenti toccherà in sorte una busta che conterrà una serie di ingredienti a sopresa, a partire dai quali dovranno preparare appunto due piatti, sottoposti all'assaggio dei giurati. Cambusiera d'eccezione della manifestazione e sostegno fondamentale per le tre concorrenti sarà Chiara Fontanabona. Durante la serata sarà effettuata una raccolta fondi a sostegno della onlus Team Deri Sla.

Lo scorso anno la campionessa in carica Samanta Forastieri ebbe la meglio sull'avvocato Raffaella Bonsangue e sulla psicologa Laura Ruglioni. Per sapere se anche quest'anno riuscirà a ripetersi oppure se Franchi o Sbrana riusciranno a sottrarle lo scettro di Masterchef 'rosa' del litorale pisano l'appuntamento è alle ore 20.30 Invilla. Per prenotazioni per cena o apericena contattare il numero 3925099394.