Visita gioco: alleniamo l'occhio in Piazza dei Miracoli

Magari pensi di conoscere già bene Piazza dei Miracoli, ma ti sei mai soffermato ad ammirare i dettagli dei monumenti?

Protomi umane, animali reali o fantastici scolpiti, storie bibliche, tarsie, marmi colorati provenienti da varie zone del Mediterraneo, sono solo alcuni dei dettagli che compongono quel perfetto insieme, così coerente eppure caratterizzato da un’incredibile varietà di colori, soggetti, stili e materiali.

Questa idea di visita guidata con gioco finale di caccia al dettaglio vuole stimolare uno sguardo lento, contemplativo, vicino a quello dello storico dell’arte, su questi monumenti che magari avete già visitato in modo frettoloso. L’occhio e la memoria visiva hanno i loro tempi, e ad ogni visita alla Piazza si scoprono dettagli che non avevamo notato la volta precedente.

La visita e il gioco sono condotti da Petra, guida turistica abilitata. Il gioco che segue la visita consiste in una caccia al tesoro fotografica che prevede l'utilizzo di un cellulare con fotocamera e Whatsapp.

Il gioco, che prevede diversi livelli di difficoltà è adatto agli adulti perché non si è mai troppo “grandi” per giocare, e adatto ai bambini per stimolare il loro spirito di osservazione.

Ai vincitori un goloso premio da scegliere alla Gelateria Orso Bianco di via santa Maria (gelati per tutti i gusti, anche senza glutine e senza latte). Si raccomanda di non correre, non è una gara sportiva ma di osservazione.



Giorni e orari:

Sabato 11 luglio

15.00-16.30

17.00-18.30

Domenica 12 luglio

15.00-16.30;

17.00-18.30

19.00-20.30:

Prezzi:

9,70 € adulti prenotando online, 9 € pagando in contanti

5,50 € tra i 6 e i 16 anni pagando online, 5€ in contanti

gratis per bambini da 0 a 5 anni



L'evento è da prenotare almeno il giorno precedente a quello scelto in due modi possibili:

1. al link https://pisatourguide.company.site/Alleniamo-locchio-in-Piazza-dei-Miracoli-p211472571 effettuando il pagamento tramite carta di credito o prepagata ​e mostrando la mail di conferma all'inizio della visita

2. tramite email a petracilemmitourguide@gmail.com o Whatsapp al 3398417554, presentandosi 15 minuti prima dell'orario scelto per pagare in contanti.



Ritrovo all'arco della Porta Nuova, dal lato di Piazza dei Miracoli.



Vi aspetto!

Petra



______________________________________________________



In ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n° 59 del 22 Maggio 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:



Mantenere una distanza interpersonale dalle persone non conviventi di almeno un metro e, in presenza di più persone, di almeno 1,80 metri.

Indossare la mascherina, in spazi aperti, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura. Le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina.

Lavarsi le mani con acqua e sapone o in alternativa con gel igienizzante ad inizio e fine attività.

Evitare di scambiare oggetti con persone non conviventi.

Gallery