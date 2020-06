Visita guidata a Pisa in bicicletta

Visita guidata in bicicletta, chi non ne ha una può noleggiarla da Smile&Ride a 9,50 €.

Primo stop: Tuttomondo di Keith Haring, proseguiamo poi, tra stradine e piazze, verso il giardino Scotto per poi attraversare il ponte della Fortezza e costeggiare le mura medievali lungo la pista ciclabile che ci conduce in piazza del Duomo. Dopo un'introduzione alla Cattedrale, al Battistero, al Campo Santo e alla famosa torre pendente proseguiamo tra i colori e le storie del centro storico.



Quando: Domenica 21 giugno ore 10.00 - Pisa in bicicletta

Dove: Via Pietro Mascagni, 13, Pisa

Quanto: € 10,00. Gratuito per ragazzi sotto i 16 anni se accompagnati

Durata: circa due ore



PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com

Numero massimo di partecipanti: 14



**ATTENZIONE** In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente n.59 del 22/5/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:

- mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

- utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi aperti nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura.)

- I partecipanti potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, nel rispetto della normativa sulla privacy.