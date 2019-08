Visita guidata 'Il Camposanto all'imbrunire'

'La cappella Sistina dei pisani': così Antonio Paolucci, già Ministro per i Beni Culturali, definì il più giovane monumento di Piazza dei Miracoli. Luogo di pace ed arte, fu originariamente costruito per accogliere le sepolture che andavano disordinatamente affollandosi intorno alla Cattedrale.

Passeggiando attraverso le sue gallerie i partecipanti osserveranno i principali affreschi che ne ricoprono le pareti con il racconto di varie curiosità racchiuse tra sarcofagi, tombe terranee e cappelle.



Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili.

Ritrovo alle ore 20.10 davanti all'entrata del Camposanto



