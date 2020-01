Visita guidata alla mostra sul Futurismo

Dall’11 ottobre al 9 febbraio 2020, a Palazzo Blu di Pisa, i picchi più significativi di questo straordinario movimento artistico si ritrovano, eccezionalmente, l’uno accanto all’altro nella mostra intitolata 'Futurismo', organizzata da Fondazione Palazzo Blu insieme con MondoMostre e curata da Ada Masoero.

La cooperativa Impegno e Futuro propone per il giorno 18 gennaio 2020, alle ore 17.15, una visita guidata alla scoperta del più famoso movimento d'avanguardia italiano.

Attraverso più di cento opere dei maestri del futurismo (in grande maggioranza, dipinti museali o d’importanti collezioni private, oltre ad alcuni disegni, progetti e oggetti d’arte), la rassegna si propone, per la prima volta, di provare come i più grandi fra gli artisti futuristi seppero rimanere fedeli alle riflessioni teoriche enunciate nei manifesti, traducendole in immagini dirompenti, innovative e straordinariamente felici sul piano artistico.

Il costo della visita guidata è di 16 euro a persona comprensivi di biglietto di ingresso e auricolari. per info e prenotazioni: info@impegnoefuturo.it, 349 3695672.