Visita guidata gratuita al Museo di San Matteo in occasione di #Domenicalmuseo

Domenica 4 marzo torna la giornata in cui ogni prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

In occasione di questo appuntamento alle ore 11, presso il Museo Nazionale di San Matteo, è stata organizzata una visita guidata gratuita alla scoperta dei pittori del '300 a Pisa. Il ritrovo è presso l'atrio del museo.