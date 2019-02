Visita al borgo e alla Rocca di Ripafratta, in programma domenica 10 marzo mattina, a cura dell'associazione Salviamo La Rocca.

Dopo il grande successo della visita alla Torre dell’Aquila (o altrimenti detta “Segata”), continuiamo con il secondo appuntamento del ciclo “Le vie del confine”, organizzato dall’associazione per far conoscere il territorio tra Pisa e Lucca.

Stavolta ci getteremo a capofitto ne “I segreti di Ripafratta” (III edizione): titolo né scelto casualmente né per attrarre curiosi: la piccola borgata storicamente contesa tra le due città rivali nasconde ben più di quello che potreste immaginare. Anche per chi vi abita da decenni questo paese continua a essere una sorpresa.

Ci aggireremo tra le vie e gli edifici del borgo (pieve, molino mediceo), quindi tra antiche costruzioni militari ove potremo immedesimarci nei soldati con l’arma in braccio pronti a espugnare le mura o nei castellani che invece dovevano mantenerne le difese.

Vi mostreremo la Ripafratta "sotterranea" che in rarissime occasioni apre le sue porte e vi racconteremo le storie di quella che invece è alla luce del sole. Vi parleremo dei personaggi che hanno camminato per queste strade, da Uguccione della Faggiola a Lorenzo il Magnifico, da Sant’Agostino a Goldoni a Shelley. E poi, cavalieri, eremiti, architetti e (forse) templari.

Il ritrovo sarà davanti alla chiesa di Ripafratta domenica 10 marzo alle ore 9:00. Ad accogliervi ci saremo noi dell’associazione Salviamo la Rocca. La fine della visita è prevista per le ore 12:00. Potrete lasciare l’automobile presso la stazione che dista pochi passi dal luogo dell’incontro.

La strada per la Rocca, che ci troveremo a imboccare ad un certo punto, è di facile percorrenza e il dislivello da coprire (in circa 10-15 minuti) si aggira sui 50 metri. L'iniziativa è adatta a tutti (grandi e piccoli) ma si ricorda che per godersi appieno la visita sono richieste scarpe comode (no tacchi o suole lisce) e abbigliamento adeguato.

In caso di maltempo il tutto verrà rinviato alla domenica successiva e sarà nostra cura avvertirvi per tempo. Per prenotarvi mandate una mail al seguente indirizzo: visite@salviamolarocca.it. I posti sono limitati per motivi organizzativi: affrettatevi!





