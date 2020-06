Visita guidata il Campo Santo di Pisa

Venerdì 26 giugno ore 15.00 e venerdì 10 luglio ore 18.00



IL CAMPO SANTO di PISA

Quando nacque il Grand Tour in molti arrivavano a Pisa da tutta Europa, ma non venivano per la torre, arrivavano per ammirare il ciclo degli affreschi del Campo Santo di Pisa. Lo sapete perché si chiama così il nostro cimitero monumentale? Eh, non ve lo scriviamo, ma ve lo racconteremo. Passeggeremo tra antichi sarcofagi romani e affreschi come il Trionfo della Morte, di Buffalmacco.



Durata: 1 ora e mezzo

Dove: ingresso Campo Santo (muniti di biglietto di ingresso al Campo Santo - € 5,00)

Quando: Venerdì 26 giugno ore 15.00 e venerdì 10 luglio ore 18.00

Quanto: € 10,00 (biglietto non incluso - acquistabile presso la biglietteria dell'OpaPisa)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a citygrandtour@gmail.com

In caso di disdetta vi preghiamo di comunicarcelo scrivendo a citygrandtour@gmail.com

N. max partecipanti: 14 persone



ATTENZIONE!!! In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente n.59 del 22/5/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:

- mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

- utilizzo obbligatorio della mascherina in spazia aperti nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura.)

- I partecipanti potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, nel rispetto della normativa sulla privacy.