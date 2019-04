Visita guidata in bicicletta e visita escursionistica dalle fonti alla fonte in bicicletta

Alla fine del XVI secolo nacque l’esigenza di portare l’acqua sorgente in città, quella dei pozzi non era salubre e il benessere dei cittadini ne risentiva. Fu allora incanalata l’acqua che sgorga dalla Valle delle Fonti, sopra Asciano. L’opera fu iniziata nel 1588 e terminata nel 1613 grazie a Ferdinando I ed in seguito Cosimo II de’ Medici. L’Acquedotto Mediceo, con 954 archi ed una lunghezza di circa 6 Km, cominciò ad alimentare le varie fontane della città.

Partiamo dalla prima fonte in cui arrivò l’acqua in piazza delle Gondole, attraversiamo in bicicletta la città alla scoperta delle altre fontane, costeggiando le mura e poi l’acquedotto, arriviamo ad Asciano, fino alla sorgente.

Una volta legate le biciclette proseguiamo a piedi fino al Cisternone nella Valle delle Fonti.

Info

Durata: circa 4 ore e mezzo

Dove: Piazza delle Gondole, Pisa

Quando: domenica 26 maggio, ore 15.00

Quanto: € 13,00 adulti, € 10,00 soci CGT e studenti, gratuito per i bambini e i ragazzi sotto ai 16 anni, se accompagnati. (Include visita guidata, visita escursionistica e assaggino in pasticceria)

Bicicletta: se non avete la bicicletta potete noleggiarla da Smile&Ride (Via Pietro Mascagni, 13, Pisa)

Info utili: si consiglia l’uso del caschetto e abbigliamento comodo

Difficoltà: medio/bassa

Lunghezza percorsa in bicicletta: solo andata 10 Km

Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com Itinerario a cura di City Grand Tour e vadoevedo

