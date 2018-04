Visita guidata 'A spasso sulle Mura'

Sabato 14 aprile in occasione dell'apertura delle mura, l’Ufficio turistico Walking in the City, in collaborazione con PisaconGuida, presenterà la visita guidata 'Camminare sulle mura'. Il ritrovo è all'interno dell'ufficio turistico (Piazza del Duomo 7, all'incrocio con Via Roma) alle ore 14.00; il tour inizierà alle ore 14.30 (si prega di presentarsi all'Info point almeno 15 minuti prima dell'inizio del tour).

La durata del tour sarà di 1.30h circa.

Prenotazione obbligatoria al numero 050.550100 (dal lunedi alla domenica 9.30 – 17.30) o tramite email all’indirizzo duomo@walkinginthecity.it specificando numero di partecipanti e un recapito telefonico.