Visita guidata 'A passeggio sulle Mura'

La visita comincerà salendo dalla Torre di Santa Maria in Piazza del Duomo e proseguirà fino all'arrivo presso la Torre di Legno per un percorso totale di 3 km.

Durante il percorso i partecipanti vedranno Pisa da una differente prospettiva e verranno narrate storie legate alle varie zone che saranno attraversati.

Si consiglia un abbigliamento comodo, in particolare di indossare delle scarpe adatte.

La visita non sarà effettuata in caso di pioggia.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 10.30 di fronte all'entrata della Torre di Santa Maria in Piazza del Duomo.

Prezzi:

Biglietto intero: 10 euro

Biglietto ridotto (fino ai 10 anni): 8 euro



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare (WhatsApp o telefonata) : 3477600782